Setzt Turn-Star Simone Biles ihre Karriere fort?

US-Turn-Star Simone Biles schließt eine Fortsetzung ihrer sportlichen Karriere nicht aus. „Ich will sehen, wozu ich fähig bin, wie talentiert ich sein kann“, sagte die 25-Jährige in einem „USA Today“-Interview, das am Montag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Sie sei wieder zurück in den Sport gekommen, damit sie in zehn Jahren nichts bereuen müsse.