Rapid bindet 17-jähriges Talent langfristig

Im Oktober des vergangenen Jahres feierte der großgewachsene Innenverteidiger beim 5:2 Auswärtserfolg von Rapid II in Steyr sein Debüt in der zweiten Liga. In der laufenden Saison hält Aristot Tambwe-Kasengele bei aktuell zehn Pflichtspieleinsätzen in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse und ist auch unter Cheftrainer Stefan Kulovits ein wesentlicher Bestandteil des Kaders. Nun durfte der hoch veranlagte Defensivspieler in der Länderspielpause auch seine ersten Trainingseinheiten mit der Profimannschaft absolvieren.