MAN will Robo-Lastwagen auf die Autobahn bringen

Der deutsche Lkw-Hersteller MAN will gemeinsam mit den Zulieferkonzernen Bosch, Leoni und Knorr-Bremse bis Mitte des Jahrzehnts autonom fahrende Lastwagen auf der Autobahn zum Einsatz bringen, wie sie am Dienstag in München mitteilten. Zusammen mit weiteren Partnern wollen sie einen Lkw entwickeln, der fahrerlos zwischen Logistikknotenpunkten hin- und herfahren kann.