Augen auf beim Kauf von Eiern!

Produkte unter der Lupe

Gefärbte Eier haben in der Osterzeit Hochsaison. Dabei dürfen aber nur zugelassene Lebensmittelfarbstoffe verwendet werden, bei Bio-Eiern überhaupt nur eine kleine Anzahl an Farbstoffen in ihrer natürlichen Form. „Immer mehr Konsumenten achten beim Einkauf darauf, woher die Lebensmittel stammen. Besonders tierische Produkte werden unter die Lupe genommen, und das ist gut so“, betont „Krone“-Tierschutzexpertin Maggie Entenfellner.