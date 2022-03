Campingurlaube kamen 2021 wieder in Schwung

„Der Trend zu naturnahen Urlauben ist nach wie vor ungebrochen - das sehen wir anhand der Zugriffszahlen auf unserem Campingportal sowie an den Zulassungsstatistiken bei Reisemobilen und Caravans“, so Maximilian Möhrle. Der Bestand an Freizeitfahrzeugen sei 2021 um sechs Prozent gewachsen. Aktuell seien in Österreich 77.217 Freizeitfahrzeuge zugelassen. Diese teilten sich auf 36.482 Wohnmobile (plus elf Prozent) und 40.735 Wohnwagen (plus zwei Prozent) auf.