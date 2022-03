Das Comeback von Dominic Thiem ab 13.30 Uhr LIVE

178 Plätze schlechter

Heute ist es endlich so weit. Der erste Gegner nach der langen Pause wird für den auf Platz 50 abgerutschten Thiem der Argentinier Pedro Cachin, Nummer 228 der Welt, sein. Was nicht allzu viel heißen muss. Im Gegensatz zu Thiem spielte Cachin zuletzt viele Matches, schlug unter anderen Altstar Fernando Verdasco. Der könnte übrigens in Runde zwei auf Thiem warten. So weit denkt Dominic, der Sonntag in einem Trainingsmatch Stan Wawrinka knapp unterlag, nicht. Hauptsache, er kann endlich spielen.