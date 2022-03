Spannung pur! Alles bereit für Abu Dhabi 2.0

Das rundenlange gegenseitige Belauern, die taktischen Strategiespielchen, wann ist der richtige Zeitpunkt zur Attacke - all das begeistert die Fans. Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull und WM-Spitzenreiter Charles Leclerc im Ferrari, die sich schon seit Kart-Tagen kennen, wussten in den ersten beiden Saisonrennen zu begeistern. Und sollte nicht etwas Unvorhersehbares passieren, könnte es wie schon im Vorjahr auch heuer erst eine WM-Entscheidung auf dem letzten Kilometer geben - also bei einem Abu Dhabi 2.0.