„Habe nicht gewusst, wie viele Konten ich besitze“

Im Strafprozess gegen Boris Becker in London hat sein Anwalt gesagt, der frühere Tennisstar habe sich nie um finanzielle Fragen gekümmert. Der 54-Jährige habe sich stets auf die Einschätzung seiner Berater verlassen und nie selbst um Finanzielles gekümmert, sagte Verteidiger Jonathan Laidlaw am Montag vor Gericht. Er habe nicht gewusst, wie viele Konten er besitzt, sagte der in London lebende Prominente.