Fesch! Williams-Schwestern brillieren bei „Oscars“

Smith gewinnt mit Williams-Story

Zur Erklärung: Der Film „King Richard“ über die tatsächliche Story Williams-Schwestern hatte es in die Nominierten-Listen geschafft. Will Smith räumte dann auch tatsächlich den Preis für den besten Hauptdarsteller ab (in Erinnerung wird aber vor allem sein „Watschn“-Auftritt bleiben). Also warfen sich Serena und Venus dem ehrwürdigen Anlass entsprechend in noble Schale und wussten auf dem Red Carpet ebenso zu glänzen wie später auf der „Vanity Fair Oscar Party“.