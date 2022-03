Griff in die Trickkiste brachte Verstappen Sieg

Doch es bedurfte einiger „Husarenstücke“: Zunächst für Leclerc, um an Pole-Setter Sergio Perez im Red Bull vorbeizukommen. Runde 16: Die Ferrari-Box funkte Leclerc an: „Box to overtake“ (Box, um zu überholen), doch als der bis dahin in Führung liegende Perez in seine Garage abbog, blieb der Monegasse draußen. Prompt folgte im nächsten Umlauf nach einem Latifi-Crash eine Safety-Car-Phase, die Perez auf Platz vier zurückspülte.