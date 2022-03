Seniorenbetreuung: „Fahren gegen die Wand!“

Immer öfter können die Mitarbeiter den Senioren aber nicht weiterhelfen, weil die Angebote keine Kapazität mehr haben. „Es gibt nicht mehr viel. Leider werden hier Menschen oft alleine gelassen, weil wir auch nur das vermitteln können, was es gibt“, sagt Susanna Mayer-Seeleitner, Leiterin der Seniorenberatung in der Stadt Salzburg. Die Mitarbeiter der Beratung finden ältere Salzburger bei ihren Hausbesuchen regelmäßig verwahrlost und in desaströsen Zuständen vor – einfach weil für sie zurzeit kein Pflege-Angebot verfügbar ist. „Da schaut die Gesellschaft weg, das will man eben einfach nicht sehen“, sagt die Seniorenberatungs-Leiterin. Warum gibt es keine Angebote? Weil die Pflegekräfte fehlen. So sind in den städtischen Seniorenwohnhäusern etwa hundert Betten gesperrt und deswegen nicht nutzbar, weil es kein Personal gibt – ähnlich sieht es in ganz Salzburg aus.