Bügel schloss nicht richtig: 14-Jähriger tot

Schreckliche Tragödie in einem Vergnügungspark in Orlando, US-Staat Florida. Während einer Fahrt auf dem erst im Dezember eröffneten „Free Fall Ride“ rutschte ein 14-Jähriger aus seinem Sitz und stürzte in die Tiefe. Auf Social Media kursieren Gerüchte, dass Tyre Sampson nicht genügend gesichert wurde.