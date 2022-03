Verbraucher führt Rechtsstreit um billigen Strom

Klage am Bezirksgericht Traun

„Der Energieanbieter hat es offenbar übersehen, selbst hinsichtlich der Strom- und Gaslieferungen für eineinhalb Jahre Verträge abzuschließen und muss nun nach einem Jahr teuer am Markt zukaufen“, erläutert der Linzer Rechtsanwalt Michael Poduschka die Hintergründe der Vertragsaufkündigung. Er vertritt den Oberösterreicher bei einem Zivilprozess am Bezirksgericht Traun.