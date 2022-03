Alaba und Schlager aus ÖFB-Team verabschiedet!

Österreichs Fußball-Nationalteam wird ohne Kapitän David Alaba und Mittelfeldmann Xaver Schlager in das Heim-Länderspiel am Dienstag (20.45 Uhr) in Wien gegen Schottland gehen. Das Duo habe das Teamcamp nach der gemeinsamen Rückreise vom WM-Playoff in Cardiff gegen Wales (1:2) verlassen, gab der ÖFB am Freitagnachmittag bekannt. In beiden Fällen sei das schon vor dem Wales-Spiel so mit deren Klubs vereinbart worden, erklärte Sportdirektor Peter Schöttel.