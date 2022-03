Platz-Not als Beziehungsturbo in Heizungsbranche

Was das bedeutet? Windhager errichtet 70 Kilometer vom Firmensitz in Seekirchen am Wallersee nun im Bezirk Gmunden eine weitere Produktion, in der bis zu 10.000 Wärmepumpen pro Jahr hergestellt werden sollen. Auf einer Fläche von rund 15.000 Quadratmetern entsteht Platz für eine Blechbearbeitung und die Montage. Im Frühjahr 2023 soll das Werk in Betrieb gehen, in dem auch M-TEC Kapazitäten nutzen kann.