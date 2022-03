Betrunkener Einbrecher in Leogang erwischt

Das Ehepaar aus Leogang stieß auf den beschwipsten Einbrecher, als es am 24. März kurz nach 2 Uhr früh in sein Haus zurückkehrte. Die alarmierte Polizei nahm den 29-jährigen Kroaten widerstandslos fest. Er war über eine eingeschlagene Terrassentür in den Wohnbereich gelangt.