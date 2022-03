Formel-1-Rennen auch weiterhin in Saudi-Arabien

„Ich glaube fest daran, dass der Sport die Menschenrechte ins Zentrum stellen sollte, wie auch das Land, in das wir gehen“, sagte Italiener, wohl im Wissen, dass er dabei nur gut gemeinte Floskeln ventilierte. Auf der Suche nach frischem Geld und neuen Märkten haben sich Sportbetrieb und Rechte-Inhaber längst reihenweise auch an zweifelhafte Partner gebunden. „In einer idealen Welt passen die eigenen Werte mit denen der Investoren und sponsernden Marken zusammen, in der Realität spielt aber eben auch der Finanzbedarf eine gewichtige Rolle“, sagt Mathias Bernhardt, Geschäftsführer beim Forschungs- und Beratungsunternehmen Nielsen Sports.