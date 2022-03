Neue Wolf-Chats zu ÖBAG-Absprachen aufgetaucht

Kurz verwies auf Löger

Wolf gab in seiner Vernehmung als Zeuge gegenüber der WKStA auch an, dass Kurz ihn zwar gerne als „Verantwortungsträger“ in der ÖBAG gesehen hätte, aber er mit ihm nichts zur ÖBAG vereinbart habe. Kurz habe ihn an Hartwig Löger als zuständigen Minister verwiesen. Der habe ihn wegen des Aufsichtsratsposten aber nicht gefragt, heißt es in dem Aktenvermerk der WKStA.