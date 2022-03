DAZN geht gegen Kunden vor, die den Account teilen

In teure Übertragungsrechte investiert

DAZN ist seit rund sechs Jahren im deutschsprachigen Raum verfügbar und hatte sich zu Beginn mit erschwinglichen Gebühren und großer Auswahl einen guten Namen gemacht. Um die Auswahl weiter zu steigern, investierte der Sport-Streamer in teure Übertragungsrechte. Diese Kosten will man nun offensichtlich wieder hereinholen.