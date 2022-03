ÖSV-Lady überrascht mit Renncomeback am Saisonende

Am Donnerstag wird es exakt 438 Tage her sein, dass ÖSV-Speedspezialist Nina Ortlieb zuletzt ein Skirennen bestritten hat. Am 10. Jänner 2021 war sie beim Weltcup-Super-G von St. Anton am Arlberg ausgeschieden, exakt zehn Tage danach hatte sich bei einem schweren Trainingssturz in Crans Montana (Sz) so schwer verletzt, dass sie bislang noch kein Rennen bestreiten konnte. Doch was wird sich am Donnerstag ändern, denn die 25-jährige Lecherin gibt ein - doch etwas - überraschendes Comeback.