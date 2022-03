Zähneknirschen schädigt die Kiefergelenke

Etwa 15 Prozent der Österreicher knirschen während des Schlafs mit den Zähnen. Besonders häufig tritt das Problem im jüngeren Lebensalter auf. Der oft enorme Druck, der dabei auf Zahnflächen und Kiefer ausgeübt wird, gilt als Auslöser verschiedener Konsequenzen für die Zahngesundheit (abgewetzte Zähne, Scharten etc.). Aber auch Schmerzen in der Kaumuskulatur, im Nacken, Rücken oder Kopf sind keine Seltenheit. Forscher um Benedikt Sagl, PhD, an der Universitätszahnklinik der MedUni Wien haben nun untersucht, ob auch die Kiefergelenksstrukturen in Mitleidenschaft gezogen werden. Ausgangspunkt war die Theorie, dass Kombinationen aus Zahnform und Zahnposition beim Knirschen einen Einfluss auf die mechanische Belastung des Kiefergelenks haben und dadurch als Risikofaktor für Erkrankungen in diesem Bereich gelten können.