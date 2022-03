Bei Einbruch: Paul Pogbas WM-Medaille gestohlen

Beim Einbruch in das Haus von Fußballstar Paul Pogba vergangene Woche in Manchester ist dem französischen Mittelfeldspieler unter anderem seine Medaille vom WM-Titel 2018 gestohlen worden. „Da waren Juwelen von meiner Mutter, meine Weltmeistermedaille“, sagte Pogba am Dienstag der französischen Zeitung „Le Figaro“. Der Vorfall ereignete sich am 15. März während des Champions-League-Heimspiels von Manchester United gegen Atletico Madrid.