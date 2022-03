Einbruch bei Pogba während Champions-League-Spiel

Die Familie von Manchester-United-Star Paul Pogba ist am Dienstagabend gleichzeitig mit seinem Heimspieleinsatz in der Champions League Opfer eines Einbruchs geworden. Wie der Franzose am Mittwoch mitteilte, hätten seine Kinder während des Vorfalls im Haus geschlafen. „Letzte Nacht wurde der schlimmste Alptraum unserer Familie wahr, als unser Haus ausgeraubt wurde, während unsere Babys in ihrem Zimmer schliefen“, schreibt der Offensivspieler auf Twitter.