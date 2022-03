Feldhofer siegt bei Trainern mit „Kraft von Rapid“

Trotz Druck entspannt

Und Zimmermann und Co. geben das Vertrauen zurück. „Ferdinand Feldhofer ist zu Recht tipp3-Trainer des Jahres - er überzeugt mit Fachwissen, Kompetenz und positiver Ausstrahlung“, gratuliert Philip Newald, der Geschäftsführer von tipp3. Bislang kommt Feldhofer mit dem Druck in Hütteldorf gut zurecht, schlaflose Nächte sind ihm fremd: „Ich fühle mich richtig wohl, es geht mir gut.“ Der Steirer blüht in Wien wieder auf - nur eines hat sich zu seiner Spielerzeit verändert: „Jetzt erkennen mich auf der Straße mehr Leute.“