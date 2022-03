Großeinsatz: Zuerst brannte Wiese, dann Haus

Es ist trocken und windig - was in diesem Fall zum Verhängnis wurde: Der Brand breitete sich rasch aus. Als die Feuerwehren Predlitz, Einnach, Stadl an der Mur und Niederwölz eintrafen, standen schon mehrere Holzstapel, eine Selchhütte und ein weiteres Nebengebäude in Flammen. Das Feuer griff auch auf das Einfamilienhaus über, der Dachstuhl brannte aus.

Menschen und Tiere kamen zum Glück nicht zu Schaden. Um 17.40 Uhr konnten die 31 Feuerwehrleute „Brand aus“ geben.