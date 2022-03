Pkw-Lenker fuhr Radfahrer absichtlich über Füße

Erst nachdem er schon viel angerichtet hatte, konnte die Polizei den flüchtigen 51-Jährigen schnappen: Gegen halb fünf Uhr nachmittags am Sonntag war der Mann aus dem Bezirk Murtal mit seinem Auto in Sankt Benedikten (L 553) unterwegs, als ihm ein 32-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Leoben entgegenkam. Plötzlich soll der Autofahrer absichtlich auf die Gegenfahrbahn gelenkt haben, um den Unfall zu verursachen. Er fuhr dem Radfahrer sogar über die Füße. Dieser wurde dabei verletzt und musste nach der Erstversorgung im Krankenhaus in Judenburg stationär aufgenommen werden.