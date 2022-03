Olympiasieger kämpfen um die letzten Saisontitel

Freitag und Samstag stehen dann die Speedbewerbe für Damen und Herren am Grasjoch auf dem Plan. Die Gejagten: Die Halb-Vorarlbergerin Mirjam Puchner, die in Peking Super-G-Silber holen konnte und die Götznerin Christl Scheyer, die beim Finale in Courchevel Rang zwei in der Abfahrt holen konnte. Am Sonntag und Montag stehen für die Damen dann noch Riesentorlauf und Slalom am Programm - mit der Göfnerin Katharina Liensberger als großer Favoritin.