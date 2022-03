Er wurde nur 45! Ukraine-Legende Bakharev ist tot

Denn auch wenn Bakharev während seiner Karriere nicht unbedingt als Goalgetter auffiel, dieser eine Treffer am 20. September 2000 ging in die Historie ein: Als er in der 26. Minute beim FC Arsenal zum 1:0 für Schachtjor traf, war dies das erste Champions-League-Tor für seinen Klub. Am Ende ging die Partie zwar trotz 2:0-Führung noch 2:3 verloren, doch den Eintrag in die Geschichtsbücher konnte dem damals 23-Jährigen niemand mehr nehmen.