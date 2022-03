Junuzovic: „Gab schon die ein oder andere Anfrage“

In der 75. Minute gab der 34-jährige Zlatko Junuzovic sein Comeback bei Red Bull Slazburg gegen den WAC (4:1). „Es fühlt sich super an, wieder am Platz zu sein“, betonte der Ex-ÖFB-Teamspieler. Da sein Vertrag nach Saisonende ausläuft und nicht verlängert wird, kann sich der Routinier nun für einen neuen Arbeitgeber empfehlen.