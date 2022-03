Weltrekorde bei Hallen-WM für Duplantis und Rojas

Zuvor hatten am Schlusstag Yulimar Rojas (Venezuela) im Dreisprung mit 15,74 m sowie Grant Holloway (USA) im Semifinale über 60 m Hürden in 7,29 Sekunden für Weltrekorde gesorgt. Holloway egalisierte zunächst seine eigene Bestmarke von Madrid 2021 und gewann anschließend das Finale in 7,39. Rojas hatte bereits in der Morgen-Session ihren zwei Jahre alten Hallen-Weltrekord gleich um sensationelle 31 Zentimeter verbessert. Zudem sprang sie auch sieben Zentimeter weiter als bei ihrem Freiluft-Weltrekord, den sie bei ihrem Olympiasieg in Tokio mit 15,67 m aufgestellt hatte.