Vater und Sohn stürzten bei Skitour im Ötztal ab

Anweisungen nicht befolgt

Entgegen den Anweisungen der Bergrettung blieben die Söhne nicht bei ihrem Vater, sondern stiegen in Richtung Langtalereckhütte ab. Beim Abstieg kam einer der beiden zu Sturz und zog sich erhebliche Verletzungen zu. In den Morgenstunden des Sonntags erreichten beide die Langtalereckhütte und wurden von der Bergrettung Obergurgl mit dem Skidoo ins Tal gebracht. In der Zwischenzeit wurde der Vater von einem italienischen Notarzthubschrauber geborgen und in das Krankenhaus Trient gebracht.