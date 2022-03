Fan-Wut nach dem Aus für Liebling Junuzovic

„Natürlich bedaure ich diese Entscheidung, weil ich sehr gern hier in Salzburg bin und eine tolle, erfolgreiche Zeit hatte“, wurde der 34-Jährige in der Aussendung des Klubs zitiert. Seine Worte ließen tief blicken, denn der 55-fache ÖFB-Internationale hätte seine Karriere gerne an der Salzach fortgesetzt. Nicht nur er hätte sich einen Verbleib gewünscht. Bullen-Fans wie neutrale Fußball-Begeisterte können die Entscheidung nicht nachvollziehen.