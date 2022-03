LIVE ab 18 Uhr: Red Bull Salzburg trifft auf WAC!

Beide Bewerbe - Meisterschaft und Cup - sind fast schon „Erbpachten“ für Salzburg: Seit 2012 holte man acht Cup-Siege, unterbrochen nur durch Titel von Pasching 2013 und Sturm Graz 2018. In diesem Jahr strebt man das neunte Finale in Folge und das vierte Double nacheinander an. Kontrahent im Endspiel wäre die SV Ried. Besonderen Druck verspürt Jaissle laut eigener Aussage angesichts dieser Historie nicht. „Die Vorfreude überwiegt“, gab er am Dienstag zu Protokoll. Nach der 1:7-Niederlage im Champions-League-Achtelfinale gegen die Bayern fand Salzburg am Sonntag wieder in die Spur und holte im Liga-Schlager gegen Sturm einen 1:0-Sieg.