Mercedes-Pilot Hamilton: „Werde aggressiver sein“

„Ich will der Beste sein, der ich sein kann“, betonte er. „Ich hege keinen Groll, ich habe keine Last, die ich in die Saison mitschleppe“, bekannte er nach dem Herzschlagfinale im vergangenen Dezember, als er den schon sicher scheinenden Titelgewinn in der letzten Runde verloren hatte. Was seinen Helm betrifft, hat sich der 37-Jährige auf seine Anfänge im Kartsport besonnen und fährt in diesem Jahr mit einem überwiegend gelben Design.