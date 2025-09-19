„Eines ist klar …“: FIS reagiert auf Tragödie

Es hagelte viel Kritik

Anschließend hagelte es viel Kritik. Zahlreiche aktive und ehemalige Fahrer sowie mehrere Experten meldeten sich zu Wort und forderten ein Umdenken und mehr Fokus auf die Sicherheit der Athleten. Es gehe darum, die Sicherheitsstandards der Athleten auch im Training zu erhöhen und gemeinsam Optionen zu besprechen, wie man die Rennfahrer besser schützen kann.