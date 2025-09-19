Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach heftiger Kritik

„Eines ist klar …“: FIS reagiert auf Tragödie

Ski Alpin
19.09.2025 12:00
Nach dem Tod von Matteo Franzoso hat die FIS angekündigt, dem Thema Sicherheit mehr ...
Nach dem Tod von Matteo Franzoso hat die FIS angekündigt, dem Thema Sicherheit mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.(Bild: GEPA)

Der Ski-Weltverband FIS hat auf den tragischen Tod des Italieners Matteo Franzoso reagiert. „Eines ist klar: Das Streben nach Leistung darf niemals die Priorität der Sicherheit in den Hintergrund drängen“, heißt es in einer Aussendung. Nun will man sich dem Thema Sicherheit annehmen. 

0 Kommentare

Gemeinsam mit der „Athlete Health Unit“ (AHU) wolle man weitere Maßnahmen setzen möchte, um die Sicherheit der Ski-Profis zu erhöhen. „Hier verfolgen wir den neuesten Stand der Technik bei Innovationen wie Airbags und elektronischen Auslösungsbindungen sowie Helmtechnologie, die mehreren Stößen standhält“, heißt es in einer Aussendung.

Der 25-jährige Speedspezialist Franzoso war am Samstag nach einem Sprung im Trainingslager in Chile zu Sturz gekommen, hatte zwei Sicherheitsnetze durchschlagen und war anschließend gegen einen Windschutz geprallt, wobei er ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Am Montag ist er seinen schweren Verletzungen erlegen. 

Es hagelte viel Kritik
Anschließend hagelte es viel Kritik. Zahlreiche aktive und ehemalige Fahrer sowie mehrere Experten meldeten sich zu Wort und forderten ein Umdenken und mehr Fokus auf die Sicherheit der Athleten. Es gehe darum, die Sicherheitsstandards der Athleten auch im Training zu erhöhen und gemeinsam Optionen zu besprechen, wie man die Rennfahrer besser schützen kann.

Lesen Sie auch:
Ski-Routinier Christof Innerhofer (li.) trauert um Teamkollege Matteo Franzoso (re.). 
Ski-Routinier leidet:
„Kann nicht mehr schlafen, bin am Boden zerstört“
18.09.2025
Nach erneuter Tragödie
Ex-Ski-Ass erschüttert: „Muss mich entschuldigen!“
18.09.2025

Hier will die FIS nun offenbar ansetzen: „Sichere Trainingsbedingungen und der Schutz von Wettkämpfen erfordern nicht nur Bewusstsein, sondern auch ein festes und gemeinsames Engagement der gesamten Skifamilie. Nur wenn wir gemeinsam handeln, können wir Bedingungen schaffen, unter denen die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird.“ 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Chile
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.960 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
138.089 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.838 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1619 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1244 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Ski Alpin
Nach heftiger Kritik
„Eines ist klar …“: FIS reagiert auf Tragödie
Krone Plus Logo
Nach Traum-WM
Ski-Österreich hat ein Luxusproblem
Ski-Routinier leidet:
„Kann nicht mehr schlafen, bin am Boden zerstört“
Nach erneuter Tragödie
Ex-Ski-Ass erschüttert: „Muss mich entschuldigen!“
Krone Plus Logo
Nach Todessturz
ÖSV-Alpinchef macht Vorschlag für mehr Sicherheit

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf