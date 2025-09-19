„Nach Derby-Siegen sind wir stolziert wie Gockel“

„Ich hab’ früher schärfer geschossen als du“, lacht Klaus Lindenberger (68). „Stimmt – aber halt irgendwohin“, kommt’s von Max Hagmayr (68) beim Foto-Shooting mit einem Grinsen zurück: Ja, als die „Krone“ im Vorfeld des Sonntag-Derbys LASK – BW Linz die beiden Legenden, die beide für Schwarz-Weiß und auch Blau-Weiß spielten, zum Talk bat, lief richtig der Schmäh.