„Nach Derby-Siegen sind wir stolziert wie Gockel“

Mädchen rettete in Kanal gestürztem Mann das Leben
Kind setzte Notruf ab
Am Sonntag (14.30 Uhr) ist es soweit, treffen der LASK und Blau-Weiß im Lokalduell aufeinander. Im Vorfeld plauderten die beiden Linzer Fußball-Legenden Klaus Lindenberger (68) und Max Hagmayr (68) im launigen Derby-Talk über Anekdoten von früher, heute und das nun anstehende Duell.
„Ich hab’ früher schärfer geschossen als du“, lacht Klaus Lindenberger (68). „Stimmt – aber halt irgendwohin“, kommt’s von Max Hagmayr (68) beim Foto-Shooting mit einem Grinsen zurück: Ja, als die „Krone“ im Vorfeld des Sonntag-Derbys LASK – BW Linz die beiden Legenden, die beide für Schwarz-Weiß und auch Blau-Weiß spielten, zum Talk bat, lief richtig der Schmäh.
