Wolff vor Bahrain: „Unrecht wieder gut machen“

Wolff sagte nun, er sei gespannt auf die ersten Zeitvergleiche. „Es ist schwer zu sagen, wo genau wir uns an diesem Wochenende im Kräfteverhältnis einordnen werden, aber genau das macht diese Saison und diese neue Ära so spannend. Es ist ein Neuanfang für alle und alles ist möglich“, betonte der 50-Jährige. „Was wir schon immer so sehr an der Formel 1 lieben, ist, dass die Stoppuhr niemals lügt - und am Samstag werden wir im Qualifying einen ersten Eindruck vom Kräfteverhältnis erhalten.“