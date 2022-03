Studie belegt: Kufstein bleibt Kokain-Hotspot

Deutliche Tendenzen der Suchtmittel in Österreich

„Ein Einwohner aus einer der zehn untersuchten Regionen trinkt im Schnitt täglich ein Glas Wein, raucht drei Zigaretten und konsumiert 0,06 Joints sowie rund ein Milligramm an aufputschenden Drogen“, erklärt Studienleiter Herbert Oberacher die Ergebnisse für Österreich. Neben Kokain wurde auch nach Spuren von Amphetaminen, Cannabis, MDMA und Methamphetamin gesucht. In Westösterreich und Südtirol wird Kokain in größeren Mengen konsumiert als in Ostösterreich. Der größte Pro-Kopf-Konsum an Wirkstoffen wie Amphetamin, etwa Speed, und Metamphetamin (Crystal Meth) ließen sich in Ostösterreich, speziell in Graz, beobachten.