Eisenstadt: Start der Sanierung der Pestsäule

Die Pestsäule wurde 1713 als Ehrensäule der Heiligesten Dreifaltigkeit und der gekrönten Himmelskönigin Maria errichtet. Zum Dank dass die Pestepidemie von 1713 vorüber war, ließ die „Königliche Freystatt Eysenstatt“ diese Säule im Herzen der Stadt, am heutigen Hauptplatz, aufstellen. Am Sockel sind die Figuren des hl. Rochus, Sebastian, Kajetan, Johannes von Nepomuk und der hl. Rosalia zu erkennen. Darüber befindet sich eine Kartusche mit Stadtwappen. Auf der schlanken, korinthischen Säule ist am Kapitell die Krönung Mariens mit schwebendem Heiligen Geist zu sehen. Sie hat eine Höhe von 9,5 Metern und hat ein Gesamtgewicht 20 Tonnen.