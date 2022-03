Wolfgang Ambros: „Vieles tut mir einfach leid“

Sie haben immer Ihre Ansichten kundgetan und waren auch in politischer Hinsicht alles andere als opportunistisch veranlagt. Fehlt Ihnen diese klare Haltung in der Gesellschaft heute manchmal?

Als ich mit der Musik begann, gab es so was wie die populäre Stand-up-Comedian-Bewegung gar nicht. Danach hatten eher sie das Recht, sich politisch zu äußern. Von uns Musikern wurde das nicht erwartet, aber das war mir immer wuascht. Ich habe mich tagespolitisch nicht besonders häufig eingebracht, aber nicht, weil ich das nicht wollte oder mich nicht getraut hätte, sondern weil es wahrscheinlich für einen Großteil meiner Kundschaft nicht so toll gewesen wäre. Hätte ich es so gemacht wie der klassische deutsche Liedermacher, wäre ich wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich gewesen. Ich hatte aber immer eine Meinung und stand hinter ihr. Gespräche, wie wir sie führen und die dann in den Medien landeten, waren mein Forum, um mich politisch zu äußern. Die einen fanden das gut, die anderen nicht. Man findet sowieso immer jemanden, der nicht damit einverstanden ist, was du tust. Je berühmter du bist, umso mehr Kritiker sagen dir, dass man dieses oder jenes nicht notwendig hätte und lieber bei seinen Leisten bleiben sollte.