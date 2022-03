Vegane Hundekekse und Bio-Halstücher aus Wien

Gesunde handgemachte Hundeleckerlis

Und weil Tierliebe auch durch den Magen geht, stellt die passionierte Hundemama seit kurzem auch selbstgebackene, vegane Hundeleckerlies her - von AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) geprüft. Die gesunden Snacks gibt es derzeit in den Sorten: Apfel-Karotte, Spinat-Apfel, Rote Rübe-Karotte und Banane-Karotte. Die vier Varianten werden mit Buchweizenmehl zubereitet, was sie zudem glutenfrei macht. Alle Zutaten haben Bio- und Fair Trade-Qualität. Für sechs Päckchen mit jeweils 80 Gramm schmackhaftem Inhalt steht Natalie zwei Stunden lang unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften in ihrer Backstube. Das Resultat schmeckt jedenfalls auch unseren tierischen Mitarbeitern in der „Kronen Zeitung“.