Rapids neue Nummer 1: „Adrenalin ist eingefahren“

„Nur“ einen Tick

Ein (Elfer-)Gegentor in den letzten 270 Liga-Minuten gibt eine Brust für Sonntag (23.000 Tickets sind weg). „Mir muss keiner sagen, was ein Sieg gegen die Austria für die Fans, den Klub bedeutet“, sagt Hedl. Der sich nicht als Derby-Debütant sieht: „Das waren auch in der Jugend die wichtigsten Spiele.“ Seit damals vertraut er einem Ritual: „Den linken Schienbeinschützer zieh ich zuerst an. Mehr Ticks habe ich nicht, ich bin ein normaler Torhüter.“ Einer, dem man in Österreich eine große Zukunft bescheinigt.