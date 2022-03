Russland geht in 2 Monaten der Speicherplatz aus

Helfen Chinas Cloud-Giganten Moskau aus?

In der Not könnte Russland auch versuchen, Kapazitäten in China anzumieten: Im Reich der Mitte gibt es mit IT-Riesen wie Alibaba und Huawei große Cloud-Provider, die Ausfälle kompensieren könnten. Allerdings zeigte sich die chinesische Regierung bisher zurückhaltend, was die wirtschaftliche oder militärische Unterstützung Russlands im Ukraine-Konflikt angeht.