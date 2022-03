ÖFB-Chance für Marathonmann und Topscorer Weimann?

Und vor allem Andreas Weimann, der in der englischen Championship bei Bristol City für Schlagzeilen sorgt: Er stand in allen bisherigen 37 Saison-Ligaspielen in der Startelf (nur einmal ausgewechselt), erzielte 17 Treffer, hinzu kommen acht Assists, womit der 30-Jährige an mehr als der Hälfte aller Bristol-Tore beteiligt ist. Erst letzten Samstag avancierte er in seinem 400. Spiel als Profi bei Blackburn mit einem Traumvolley in der 92. Minute zum 1:0-Matchwinner.