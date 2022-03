Gipfeltreffen der Bischöfe mit Hauptthema Ukraine

Wie berichtet, ist es nach 2001 und 2009 die dritte Bischofskonferenz in Tirol. Ein Hauptthema der viertägigen Beratungen unter dem Vorsitz von Erzbischof Franz Lackner (Salzburg) wird der Krieg in der Ukraine, seine Auswirkungen und die nötigen Hilfsmaßnahmen sein. Gastgeber Bischof Glettler sieht in dem „ökumenischen und humanitären Schulterschluss der Kirchen einen Motor für die zukünftige Friedensarbeit in Europa“.