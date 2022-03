Kärntner zeigen Herz und Unterstützen Kriegsopfer

Die Hilfsbereitschaft der Kärntner ist umwerfend: In zahlreichen Gemeinden werden Hilfspakete für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Drei Sattelschlepper in Feldkirchen, 40 Paletten in Wolfsberg. Aber auch in Eberndorf und Bad Eisenkappel ist dieses Wochenende sehr viel geleistet worden.