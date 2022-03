LK-Präsident Hechenberger: Kritik an Verschwendung

In Österreich landen jährlich rund eine Million Tonnen genusstaugliche Lebensmittel im Müll. Das ist dem Tiroler Bauernbund-Abgeordneten und Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger ein Dorn im Auge: „Als Bauer bricht es mir das Herz, wenn ich sehen muss, wie unzählige genießbare Lebensmittel im Müll landen. Es steckt so viel Arbeit und Energie in jedem Produkt, viele Menschen haben leider jegliche Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln verloren. Sonst würde so eine Verschwendung nicht passieren.“