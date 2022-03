Kündigungen! Das Ende von „Alles gurgelt“

Am Montag meldete die Firma Lifebrain, bekannt unter „Alles gurgelt“, die Kündigungen von 1200 Mitarbeitern an. Denn bei einem Aus der Gratistests droht ein radikaler Jobabbau. Kritik übt der Geschäftsführer an der Bundesregierung. Ausgerechnet jetzt, an einem der Höhepunkte der Pandemie, eine bestens funktionierende Test-Infrastruktur zu zerschlagen, sei das Schlimmste, was man tun könne. Die Stadt wolle die Gratis-Tests beibehalten, allein könne man die Kosten aber nicht stemmen. Doch wenn im Herbst, wie Virologen vermuten, eine neuerliche, starke Infektions-Welle über uns hereinbricht, kann die Test-Infrastruktur nicht auf Knopfdruck wieder hergestellt werden. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.