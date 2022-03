Ulbing verpasst Slalom-Podest in Piancavallo knapp

Im Weltcup-Schlussspurt der Parallel-Snowboarder hat Daniela Ulbing in Piancavallo knapp das Podium verpasst! Die Kärntnerin, die bei Olympia in Peking Silber im Riesentorlauf gewonnen hatte, belegte am Samstag den vierten Platz im Slalom und führt im Gesamtweltcup nun mit zwölf Punkten Vorsprung. Vier ÖSV-Frauen klassierten sich unter den besten elf der Ergebnisliste. Bei den Männern waren vier Österreicher in den Top-Ten, am besten schnitt Alexander Payer als Sechster ab.