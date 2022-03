Infekt-Quote macht Spitälern Sorgen

In Tirol und in Wien wird es personalmäßig in den Spitälern gerade wieder eng – zu viele medizinische Kräfte sind in Quarantäne. „Bei uns ist es noch nicht so schlimm, wir müssen aber auch damit rechnen, dass es mit den Öffnungsschritten wieder mehr wird“, sagt Uta Hoppe, Primaria am Landesspital.